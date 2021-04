Inter-Cagliari, la Nord suona la carica: “Combatti e lotta perché la Curva è con te”

La Curva Nord suona la carica in vista del match contro il Cagliari delle 12.30

L'Inter giocherà a San Siro alle 12.30 contro il Cagliari. In occasione del match, ancora una volta a porte chiuse, la Curva Nord ha esposto uno striscione all'esterno dello stadio San Siro per caricare la squadra di Antonio Conte in vista di una gara fondamentale per la lotta allo scudetto.