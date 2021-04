Inter-Cagliari, le formazioni UFFICIALI: torna Bastoni, sorpresa Sanchez

Alle 12:30 il calcio d'inizio del match

Per l'undicesima vittoria consecutiva a San Siro l'Inter di Antonio Conte ospita il Cagliari con fischio d'inizio alle 12:30. I nerazzurri vogliono mantenere inalterato il distacco dal Milan secondo in classifica, ma il club sardo ha estremo bisogno dei tre punti per continuare a sperare nella salvezza.