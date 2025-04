L’Inter presenta il trofeo UFFICIALE del Mondiale per Club

L’Inter è pronta a scendere in campo in Serie A contro il Cagliari, a pochi giorni dalla sfida di ritorno con il Bayern Monaco in Champions League. Sarà comunque una giornata speciale per i nerazzurri, che non possono certo sottovalutare la gara di campionato, molto importante in chiave Scudetto. A San Siro, inoltre, ci sarà anche un ospite molto particolare.

Si tratta del trofeo del prossimo Mondiale per Club, che vedrà l’Inter tra le squadre protagoniste negli Stati Uniti, tra giugno e luglio. La coppa, dalla forma molto particolare, è impegnata in un tour mondiale, giunto nella giornata di ieri alla tappa di Milano.

L’Inter, allora, ha colto l’occasione per presentarlo ufficialmente a San Siro nella giornata, con anche il presidente Marotta che è intervenuto di persona per parlare della nuova competizione organizzata dalla FIFA.

Questo il video di presentazione dell’Inter: