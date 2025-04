Esposito: “Mondiale per Club o Europeo? Se l’Inter chiama…”

Francesco Pio Esposito è uno dei grandi talenti del vivaio dell’Inter e il club nerazzurro sembra intenzionato a puntare seriamente su di lui per il futuro. Non a caso, si parla di una sua possibile convocazione in Prima Squadra già per il Mondiale per Club di giugno.

Sul tema è intervenuto proprio l’attaccante classe 2005, intervistato da SportMediaset. Esposito ha fatto capire chiaramente come il ritorno all’Inter sia per lui un sogno, per esprimere il suo parere anche su una possibile convocazione negli Stati Uniti, torneo che si svolgerà in contemporanea con l’Europeo Under 21.

Con l’Inter al Mondiale per Club, le parole di Francesco Pio Esposito

Queste le parole di Francesco Pio Esposito sulla sua esperienza in prestito allo Spezia, sul suo possibile ritorno all’Inter dopo il rinnovo di contratto e su una sua possibile presenza la Mondiale per Club:

SOGNO – “Il mio sogno è sicuramente è vestire la maglia dell’Inter e anche arrivare in Nazionale. Quest’estate era giusto confermarsi un altro anno in Serie B per poi fare il salto magari l’anno prossimo”.

FUTURO – “Ho sempre detto che il mio sogno è tornare un giorno a giocare per l’Inter, che è la squadra in cui sono praticamente nato calcisticamente, cresciuto. Ho fatto dieci anni nel settore giovanile, ho vestito quella maglia girando un po’ per tutto il mondo, facendo tornei da quando ero piccolo e quindi sarebbe bello un giorno indossare quella della prima squadra. Attualmente sono un giocatore di Serie B, quindi sicuramente un passaggio in Serie A ci vuole ed è la cosa principale che mi manca, poi vediamo”.

MONDIALE PER CLUB – “Mondiale per Club o Europeo? Sono due competizioni importantissime, sarà un onore fare parte o dell’una o dell’altra. Se poi andrò in ritiro con l’Inter, cercherò di sfruttarlo al meglio per far vedere tutte le mie potenzialità”.