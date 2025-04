Simone Inzaghi è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine di Inter-Cagliari, gara della 32a giornata di Serie A, vinta dai nerazzurri grazie a un ottimo primo tempo e alla rete di Bisseck nella ripresa, che ha chiuso di nuovo la gara dopo il gol del 2-1.

Inter-Cagliari, le parole di Simone Inzaghi

“Arnautovic è stato bravissimo. Ha fatto una grande gara. Sul secondo gol ha dato una grandissima palla e sono andato da lui come per dirgli ‘manca solo un attimo’, perché poi Lautaro ha completato il 2-0. Bellissimo da vedere”.

“Tenevamo tanto a questa gara che sapevamo che non sarebbe stata semplice. Abbiamo fatto bene e dopo la distrazione del 2-1 la squadra è rimasta conccentrata e abbiamo fatto il 3-1. C’è tanta fatica nel nostro percorso, ma siamo orgogliosi di quello che stiamo facendo. L’anno scorso abbiamo fatto 49 partite e oggi siamo a 48 al 12 di aprile. Questa è una stagione super performante e dobbiamo adeguarci. Lo stiamo facendo, con difficoltà, ma anche con sacrificio da parte di tutti”.

“I secondi tempi? Non bisogna mai dimenticarsi che c’è di fronte l’avversario. Siamo noi i primi a sapere che sul gol di Piccoli dovevamo essere più vicini all’uomo, ma il terzino ha fatto un ottimo cross e hanno fatto un bel gol”.

“Non dobbiamo concedere regali nel finale di partita? Assolutamente. Mi sono arrabbiato con Thuram per la palla persa, gliel’ho anche detto. Questa partita andava gestita diversamente e mi sono arrabbiato come è giusto che sia. La prossima volta non lo farà più. Eravamo 3-1, ma era un attimo riaprirla”.

“Abbiamo fiducia per il Bayern, sapendo che giochiamo contro una squadra fortissima, facendo una grandissima gara come all’andata, senza guardare al risultato dell’andata”.

“Carlos Augusto è straordinario. Quando è arrivato abbiamo cercato di aiutarlo, ma lui ci ha messo del suo. Nelle ultime 4 ha cambiato sempre ruolo. Sta facendo benissimo e quando ci è mancato si è fatto sentire, perché ci copre più ruoli e gioca sempre con determinazione e concentrazione”.