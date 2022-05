Inter, dopo tanta attesa torna la campagna abbonamenti per la prossima stagione

Oggi inizia la prima fase

Finalmente, dopo lo stop dovuto alla pandemia, l' Inter ha lanciato ufficialmente la nuova campagna abbonamenti per la stagione 2022/2023. La prima fase, dedicata ai possessori dell'abbonamento 2019/2020, è scattata oggi alle 14 e durerà fino al 6 di giugno. Ecco di seguito nel dettaglio tutte le Fasi di vendita e le fasce di prezzo a seconda dei vari settori del campo:

FASE 3 – VENDITA RISERVATA Da giovedì 9 a lunedì 13 giugno, gli abbonati che non hanno confermato il posto nella prima fase di vendita, potranno acquistare uno di quelli rimasti liberi in qualsiasi settore disponibile. I primi due giorni saranno riservati in esclusiva agli abbonati 19-20 mentre da sabato 11 a lunedì 13 potranno accedere alla vendita anche gli iscritti alla lista d'attesa