Inter, Lautaro è solo l’ultimo di una lunga lista: ecco tutti i campioni del mondo nerazzurri

Lautaro Martinez è solo l'ultimo di una lunga lista di campioni del mondo che hanno indossato la maglia dell'Inter. Il Toro è in buonissima compagnia: tra leggende del passato e calciatori più recenti, il computo totale è addirittura di ben 20 campioni! Immergiamoci quindi in questo tuffo nella storia del calcio, ripercorrendo tutte le annate in cui uno o più nerazzurri sono saliti sul tetto del mondo con la propria nazionale!