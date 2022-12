Cds – Inter, Lukaku in cerca di riscatto: obiettivo guadagnarsi la conferma

I nerazzurri hanno bisogno di certezze sulle condizioni del belga

Enrico Traini

Romelu Lukaku è al lavoro per riprendersi l'Inter. Il belga, tornato dopo il pessimo Mondiale in Qatar, è in cerca di riscatto, dopo una prima parte di stagione da dimenticare il prima possibile.

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, Lukaku ha bisogno di ritrovare la condizione migliore per aiutare l'Inter, ma anche per guadagnarsi la conferma in nerazzurro. Il club, infatti, ha parlato del rinnovo del prestito con il Chelsea, ma ha bisogno di certezze.

I problemi fisici degli ultimi mesi hanno fatto sorgere qualche dubbio. Allora, la seconda parte di stagione sarà decisiva per il futuro di Lukaku. A partire già dalle sfide contro il Napoli, in campionato, e contro il Milan, in Supercoppa.

L'OPINIONE DI PASSIONE INTER

Lukaku sta vivendo uno dei momenti più delicati della sua carriera. Il belga ha bisogno di ritrovare condizione e gol al più presto e l'Inter spera che possa riuscirci già a partire dalla sfida al Napoli del 4 gennaio. Un suo ritorno al top sarebbe fondamentale per scacciare i dubbi e le critiche che negli ultimi mesi gli sono piovute addosso, in maniera anche un po' pregiudizievole. Noi di Passione Inter ci siamo già schierati in difesa di Big Rom.