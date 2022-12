Inter c’è un nuovo sponsor: UFFICIALE la partnership con eBay

Sono settimane roventi in casa Inter per quanto riguarda la questione sponsor. Ormai chiuso il rapporto con Digitalbits , i nerazzurri cercano nuovi partner. Ed è di pochi minuti fa la notizia dell'accordo con eBay.

Il colosso dell'e-commerce sarà presente sulle maniche delle maglie da gara della prima squadra maschile, femminile e delle giovanili. L'Inter lo ha annunciato con un video sul proprio profilo ufficiale di Instagram. L'accordo sarà della durata di 2 anni, con opzione per il terzo, per l'ammontare di 5 milioni più bonus a stagione. L'anno scorso DigitalBits cominciò nella stessa maniera, partendo dalla manica per poi diventare main sponsor. Che la certamente più solida EBay possa ripercorrerne le orme e prenderne a fine stagione il posto?