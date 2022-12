TS – Inter, è finita con DigitalBits: spunta il nuovo sponsor ad una condizione

Difficilmente, però, con questa formula potrebbe chiudersi un accordo di sponsorizzazione per apparire sulle divise dell' Inter nella seconda parte di stagione. Servirà dunque un'apertura netta sull'argomento da parte del governo per consentire a Leo Vegas - in passato già sponsor principale di importanti club inglesi come Brentford e del Norwich - di sposare la causa nerazzurra. Un'azienda con un fatturato da 328 milioni e destinata a crescere, che punta sul club nerazzurro per sbarcare anche nel campionato italiano.

L'affare DigitalBits è stato un duro colpo inaspettato inflitto all'Inter sul piano economico in questa prima parte di stagione. Verificata a tutti gli effetti l'impossibilità a riscuotere i precedenti pagamenti, giustamente il club nerazzurro ha cominciato a guardarsi intorno alla ricerca di nuovi accordi. La collaborazione con Leo Vegas, come si è detto, è già iniziata nel corso della mini tournée di Malta e ad oggi sembra una valida alternativa per chiudere la stagione. Una scelta così netta nel bel mezzo dell'annata sportiva comporterà ovviamente tanti cambiamenti anche a livello di merchandising, inevitabili a questo punto per non gettare del tutto al vento i ricavi che il club nerazzurro si aspettava di incassare.