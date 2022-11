Mondiale Qatar 2022: partite, date e orari dei giocatori dell’Inter convocati in nazionale

I Mondiali in Qatar 2022 si stanno avvicinando, portando una nuvola di dubbi sulle big europee, Inter in primis. Tra calciatori infortunati e da rodare e timore che altri possano infortunarsi, la sosta sarà lunga e ricca d'ansia per il mondo nerazzurro. Ecco tutte le informazioni sui 7 calciatori nerazzurri convocati dalle rispettive nazionali.