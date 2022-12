Lautaro torna all’Inter da Campione del Mondo: i dettagli sul rientro

Lautaro Martinez torna da vincitore ad Appiano. Con la sua Argentina infatti ha vinto il campionato del Mondo in Qatar, dopo una finale infinita contro la Francia. Il Toro, che ai Mondiali è apparso molto appannato in zona goal, è pronto a riprendersi l 'Inter e lanciare la rimonta in campionato al fianco del grande deluso del torneo, Romelu Lukaku .

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il Toro tornerà ad abbracciare i compagni alla Pinetina il 29 dicembre, a pochi giorni dal big match del 4 gennaio contro il Napoli. Dopo i festeggiamenti in patria infatti, Lautaro passerà qualche giorno di vacanza insieme alla famiglia, prima di rimettersi al lavoro per l'Inter. Nonostante questo, è possibile che Inzaghi voglia gettarlo nella mischia dall'inizio con gli azzurri. Lautaro infatti avrà ancora il ritmo partita nelle gambe, a differenza di quasi tutti i compagni e degli avversari, e sarà ovviamente euforico per il trionfo Mondiale. E non è escluso che torni anche qualche giorno prima del dovuto dalle vacanze per stringere i tempi.