Inter-Carrarese, infortunio serio per D’Auria: il supporto di Zanetti e Conte nel post gara

Al termine dell’allenamento congiunto tra Inter e Carrarese disputatosi venerdì pomeriggio, l’attaccante Gianluca D’Auria ha riportato un importante trauma distorsivo al ginocchio destro. In attesa di scoprire dettagli più approfonditi del problema, il supporto degli avversari, come scritto dalla stessa Carrarese su Twitter, non è mancato. Nel post gara, infatti, Javier Zanetti ed Antonio Conte si sono recati nello spogliatoio avversario per mostrare vicinanza al ragazzo. Ecco qui di seguito la foto che lo testimonia.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<