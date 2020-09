Alli, futuro sempre più lontano dal Tottenham: il PSG lo tratta, Inter alla finestra

L’arrivo di Gareth Bale al Tottenham è diventato ufficiale in queste ore, ed ora la figura di Dele Alli a Londra rischia di essere davvero di troppo. In queste ore, dall’Inghilterra, hanno rilanciato l’Inter come possibile soluzione di mercato per l’inglese, anche in prestito. Stando a quanto riportato dal noto esperto di mercato Fabrizio Romano su Twitter, però, i club più vicini al classe 1996 sarebbero altri. Dopo averlo offerto al Real Madrid ed aver ricevuto un ‘no’ come risposta, il Tottenham avrebbe trovato terreno più fertile in casa Paris Saint-Germain. Il club francese, infatti, avrebbe considerato di buon occhio la soluzione dell’acquisto in prestito, tanto da aver già iniziato una trattativa con il suo entourage. In corsa, però, ci sarebbero anche altri club.

