L’Équipe – Ndombele-Mourinho, rapporto ricucito: rimarrà al Tottenham

Dopo alcuni screzi consumatisi nel corso dei mesi, il rapporto tra José Mourinho e Tanguy Ndombele sembra ora radicalmente cambiato. L’allenatore portoghese, infatti, ne ha parlato molto bene dopo la gara disputata in Bulgaria contro il Lokomotiv Plovdiv, nella quale il francese ha segnato il gol vittoria per l’1-2 finale. “La scorsa stagione Tanguy era bloccato in una situazione in cui non riuscivo a vedere l’evoluzione. Ora è in un momento in cui si sta allenando molto e bene. Adesso credo in lui: non ho mai dubitato delle sue qualità, ma la scorsa stagione ho dubitato del suo impegno e della sua motivazione. Ora penso che possa fare bene per noi”, ha dichiarato lo Special One.

Ed ora, stando a quanto riporta L’Équipe in Francia, l’addio di Ndombele al Tottenham è da escludere. Il rapporto con Mourinho è stato infatti ricucito, motivo per cui è da escludere una cessione almeno fino alla prossima sessione di mercato. Il pesante investimento fatto su di lui dal presidente Levy, quindi, rimarrà a Londra.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<