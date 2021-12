UFFICIALE – Comunicato Inter: “Plusvalenze, consegnati documenti alla GdF. Nessun indagato”

L'indagine è a carico di ignoti per le plusvalenze del 2017-2019

I bollettini e le ultime ore crocettate arrivano gli uni dietro le altre, in un calderone del quale - poi - andranno valutate e ripartite le responsabilità, e che sta arrivando a lambire tutte le principali società italiane: tra queste, da qualche ora, anche l'Inter. Hanno fatto certamente notizia, oggi pomeriggio, le perquisizioni effettuate dalla Guardia di Finanza nella sede dell'Inter per acquisire dei documenti relativi alle plusvalenze realizzate dalla società nerazzurra tra il 2017 e il 2019. E, a tal proposito, l'Inter ha voluto diffondere un comunicato ufficiale sul proprio sito per fare luce sulla situazione.