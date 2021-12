Nuovo Stadio, Inter e Milan hanno scelto: nuova cattedrale a Milano

I due club hanno fatto la loro scelta

Inter e Milan hanno scelto: Milano avrà una nuova cattedrale. Le due società si sono accordate e hanno infatti deciso di portare avanti il progetto di Populous per il nuovo stadio, quella che diventerà di fatto la nuova casa dei due prestigiosi club.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il nuovo stadio sarà esteticamente un mix, ispirato al Duomo di Milano e a alla Galleria Vittorio Emanuele II. Lo stadio vedrà l'inaugurazione nel 2027, dopo i giochi olimpici del 2026 la cui cerimonia di apertura verrà tenuta nel vecchio San Siro. L'ufficialità della scelta arriverà, nell'intenzione dei due club, prima di Natale, entro le prossime 24-48 ore. Lo studio che ha progettato il nuovo impianto ha all'attivo oltre 1000 stadi in tutto il mondo, tra cui il nuovo Wembley. Il via libera del Comune c'è, ora resta da accordarsi definitivamente sulla realizzazione del distretto di San Siro, ossia tutto quello che sorgerà attorno al nuovo stadio ma i cui lavori potranno partire solo dopo la fine delle Olimpiadi, necessitando del parziale abbattimento del vecchio impianto.