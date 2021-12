MERCATO – Marotta ed Ausilio lavorano per l’estate: centrocampo sempre più italiano

Le mosse dei due dirigenti

Marotta ed Ausilio , i due uomini mercato dell' Inter , non guardano solo al mercato di gennaio per rinforzare la squadra. Lo sguardo è rivolto soprattutto all'estate, quando forse avranno anche più disponibilità economiche per muoversi. Le tempistiche per organizzare il futuro sono però fondamentali, ecco perché i due si stanno già muovendo da diverso tempo.

Come evidenziato da La Gazzetta dello Sport, l'obbiettivo principale per il momento è quello di rimpinguare il centrocampo con giovani italiani di grande prospettiva. Il primo della lista è sicuramente Davide Frattesi, rivelazione del campionato con il Sassuolo. Strapparlo agli emiliani però, mai bottega a buon mercato, non sarà semplice, vista la quotazione in vertiginosa ascesa e la numerosa concorrenza. Il secondo nome è quello di Samuele Ricci dell'Empoli, seguito da tempo per le doti da leader ampiamente dimostrate, ed in questo caso la valutazione potrebbe essere più abbordabile.