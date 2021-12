MERCATO – Per Nandez serve una cessione: tre gli “indiziati”

Dovrà uscire un centrocampista

Come riportato da La Gazzetta dello Sport , nelle prossime settimane potrebbe esserci il ritorno di fiamma decisivo per portare Nahitan Nandez a Milano, L'uruguagio, rimasto controvoglia a Cagliari in estate, sogna ancora l' Inter e la situazione disastrosa in classifica dei sardi non fa che aiutare Marotta ed Ausilio nella missione di convincere Giulini . Prima però bisognerà valutare chi gli farà posto. La società è stata chiara con i suoi giocatori: chi è scontento e vuole giocare con più continuità, basta che lo dica. Insieme si troverà poi una soluzione. E a centrocampo, ruolo in cui si andrà ad inserire, Nandez, sono 3 i nomi dei possibili scontenti: Vecino, Sensi e Vidal.

Vecino ha manifestato apertamente il proprio malcontento, ma le piste Napoli e Genoa non sono decollate. Ha un contratto in scadenza a giugno ma preferirebbe un'offerta dall'estero già a gennaio che per ora però manca. Sensi a giorni avrà un incontro con la società. Vuole continuità, magari anche in ottica mondiale, e potrebbe partire in prestito già tra qualche settimana. Infine Vidal, il meno papabile per l'addio a gennaio. La pista Flamengo non sembra credibile e, nonostante tutto, il cileno è piuttosto coinvolto nel progetto nerazzurro. Se arrivasse un'offerta però, il club non si opporrebbe poi molto: gli 8 milioni di ingaggio lordo pesano parecchio in proporzione al rendimento effettivo.