Inzaghi alla vigilia di Inter-Torino: “Soddisfatto, ma c’è ancora molto da fare”

Le parole del tecnico

Inzaghi ha dichiarato: "Sono molto soddisfatto di quanto fatto fino a qui dalla squadra, siamo riusciti a diventare Campioni d'Inverno. Sappiamo però che questo titolo non finisce nell'albo d'oro. Deve essere uno stimolo per dare ancora di più. Siamo in un buon momento, tutti sono coinvolti e abbiamo lavorato sempre bene nonostante le tantissime partite fatte sin qui. Abbiamo visto che i vertici della classifica sono cambiati rapidamente e c'è tanta strada ancora da fare: le avversarie sono tutte lì, ma stiamo rispettando quanto ci ha chiesto la società".

"Il calendario? Si i mesi imminenti saranno complicati, ma penso che mancando ancora 20 partite. E sinceramente la mia unica preoccupazione adesso come adesso è per la partita di domani. Il Toro è una squadra organizzata e in salute. Sono in striscia positiva. Juric è un'allenatore molto preparato e dovremo stare attenti. Il Liverpool? Vedremo come arriveremo alla gara di andata, bisogna sempre fare i conti con infortuni e squalifiche".