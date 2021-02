Social – Inter, Conte richiama lo spirito del gruppo: “Sempre insieme”

E’ stata una vittoria assolutamente conquistata da vera squadra quella ottenuta ieri dall’Inter a San Siro per 3-1 sulla Lazio. Una partita giocata con ordine ed intelligenza dal reparto arretrato con costante supporto dei centrocampisti, ma soprattutto finalizzata da una grande serata dei due attaccanti, Lukaku e Lautaro Martinez. Un gruppo unito che ha saputo mantenere lucidità anche in occasione della rete dell’2-1 dei biancocelesti che avrebbe potuto impensierire qualsiasi squadra in un match così delicato.

Ad annientare definitivamente la squadra allenata da Simone Inzaghi, però, ci ha pensato il grande contropiede di forza di Romelu Lukaku che ha permesso a Lautaro Martinez si segnare indisturbato a porta sguarnita. Un gol liberatorio che ha fatto scattare in campo la panchina nerazzurra, con un Antonio Conte scatenato nel bel mezzo dell’abbraccio collettivo sull’esultanza della propria squadra. Lo stesso tecnico ha ricondiviso quel momento su Instagram sottolineando la forza della sua Inter con il seguente messaggio: “Always all together”.