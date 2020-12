Corsa e sacrificio, l’Inter di Conte prima in Italia per chilometri percorsi a partita. Staccati Milan e Juve

Quanto corre l’Inter di Antonio Conte. Come riportato dalla Lega Serie A, la squadra nerazzurra è prima in Italia per media di chilometri percorsi a partita.

Nonostante gli impegni ravvicinati in stagione fin qui, con Lukaku e compagni impegnati da mesi ogni 3 giorni, gli uomini di Conte mostrano una tenuta fisica da paura. Sono 112.087 i chilometri percorsi a partita, 2mila in più del Cagliari (110.617) e del Parma (110.493). Distanti la Juventus (8° con 109.095) e il Milan (9° con 108.837).

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<