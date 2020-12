GdS – Inter, ecco Ha…kimi Raikkonen: miglior marcatore dopo la LuLa. In Europa nessuno come lui

“Ha…kimi Raikkonen”, i paragoni non si sprecano per l’esterno marocchino dell’Inter dopo il gol siglato allo Spezia ieri pomeriggio a San Siro.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l’ex Real Madrid ha siglato già 4 reti in 13 partite da debuttante in A, di cui 7 da titolare. Numeri impressionanti se si pensa al fatto che lo scorso anno, in un’intera stagione di Bundesliga, con il Borussia Dormtund ne realizzò 5.

Nell’Inter è il terzo marcatore alle spalle della LuLa, nessun difensore nei 5 top campionati europei ha segnato più di lui. Hakimi ora corre per davvero, stargli dietro sarà difficile per ogni avversario.

