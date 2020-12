Inter-Spezia, Sensi amuleto di Conte: il confronto voti

Stefano Sensi, l’amuleto di Conte. Il centrocampista dell’Inter, subentrato nella ripresa a Roberto Gagliardini, ha cambiato l’inerzia del match contro lo Spezia. Con l’ex Sassuolo in campo, l’Inter si è sciolta, divenendo man mano sempre più fluida e, di fatto, chiudendo la gara con lui in campo. E non è la prima volta che Sensi funge da portafortuna nerazzurro. Anche contro il Napoli, dopo dieci minuti dal suo ingresso, l’Inter ha trovato il gol. Insomma, Sensi è il quid in più dell’Inter. Una qualità che ha il suo peso anche nelle pagelle dei maggiori quotidiani. Di seguito il confronto voti.

LA GAZZETTA DELLO SPORT 6,5 – Se non fosse fragile quanto un cristallo di Boemia, l’Inter sarebbe più bella e non starebbe in scia del Milan, ma davanti. Gli basta un tempo per rendere l’Inter presentabile.

CORRIERE DELLO SPORT 6,5 – Mette minuti nella gambe, ma si prende utile pure nello sviluppo della manovra.

TUTTOSPORT 7 – Innesta qualità a piene mani in un’Inter che non ne ha. E ha pure il merito di conquistare il rigore che mette in ghiaccio la vittoria.

PASSIONEINTER 6 – Non una prova illuminante, ma per fare meglio del Gagliardini odierno bastava ben poco.

