Verso Verona-Inter, nerazzurri subito a lavoro: Sanchez, Pinamonti e Vecino a parte

Ultimo sprint finale per l’Inter. Dopo la vittoria (2-1) di ieri con lo Spezia, la formazione nerazzurra affronterà il Verona nell’ultima partita prima della sosta natalizia. Per preparare la sfida del Bentegodi di mercoledì alle 18, l’Inter è scesa in camp quest’oggi ad Appiano. Sotto gli ordini di Antonio Conte, la squadra si è divisa in due gruppi: da una parte i giocatori scesi in campo ieri, dall’altra coloro che non sono stati impiegati. I primi hanno svolto lavoro di scarico, mentre i secondi hanno effettuato una normale seduta di lavoro.

Presenti alla seduta anche diversi elementi della Primavera di mister Armando Madonna. Chi invece non era presente insieme al gruppo erano Matias Vecino, Andrea Pinamonti e Alexis Sanchez. Tutti e tre hanno effettuato una seduta di lavoro a parte.

