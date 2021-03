TS – L’Inter ha fatto 141 punti in 63 partite con Conte in panchina: i dettagli

Antonio Conte è arrivato a Milano con l’obiettivo di far crescere l’Inter e fargli fare il salto di qualità che tanto ci si aspettava. Con il duro lavoro fatto in questi due anni l’allenatore ha saputo dare una squadra una vera identità e ha colpato quel tanto discusso gap con la Juventus. Se l’Inter ora si trova al primo posto è merito soprattutto di Conte che ha saputo inculcare nella testa dei suoi giocatori le sue idee.

Come riporta Tuttosport, sono i numeri a certificare la crescita dell’Inter da quando Conte siede sulla panchina nerazzurra: 141 punti collezionati da quando il tecnico guida la squadra, 132 per la Juventus, 127 per l’Atalanta, 121 per la Lazio, 119 per il Milan, 117 Roma e 106 per il Napoli. Questo spiega perché l’Inter può considerarsi favorita per vincere lo scudetto che manca dal 2010. Un’accelerazione in stile Lukaku quella impressa nelle ultime 18 giornate di Serie A: 47 punti conquistati sui 54 a disposizione.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI INTER-ATALANTA >>>