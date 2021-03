GdS – E’ un Lukaku tuttofare, segna e fa segnare: i numeri del belga

Continua il periodo fantastico per Romelu Lukaku. Il belga è il vero e proprio trascinatore della squadra, quando si accende lui si accende tutta l’Inter e la partita col Parma l’ha dimostrato. Big Rom vuole trascinare i compagni alla vittoria dello scudetto e l’impressione è che voglia fortemente raggiungere questo obiettivo che l’Inter aspetta da troppo tempo.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, con Lukaku in campo l’Inter parte sempre dall’1-0: il coinvolgimento in 25 gol in 24 partite certifica l’indispensabilità del numero 9 come terminale offensivo e come uomo che in qualche modo lo zampino riesce a metterlo sempre quando serve. I passaggi decisivi di Lukaku in zona gol sono diventati ben 7 che sommati ai 18 centri fanno salire Big Rom alla fatidica quota di 25 in Serie A. Un bel salto di qualità anche in prospettiva scudetto.

