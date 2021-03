GdS – Inter, retroscena sul contratto di Conte: alla terza stagione scatterà l’aumento

Ci sono tanti buoni motivi che hanno convinto Antonio Conte a proseguire per il terzo anno la sua esperienza sulla panchina dell’Inter. Innanzitutto il progetto sportivo inaugurato lo scorso anno che, come auspicato dal tecnico leccese, ha affrontato varie tappe di crescita fino ad arrivare alla creazione di un gruppo di livello. Una rosa solida, composta da tanti campioni, ma soprattutto molto giovane considerata la presenza di calciatori già fondamentali come Lautaro Martinez, Barella, Hakimi, Skriniar e Bastoni. Senza dimenticare leader come Lukaku, de Vrij, Brozovic, Eriksen, Vidal, Sanchez e un ritrovato Perisic.

Insomma, le basi per proseguire a realizzare qualcosa di importante ci son tutte, a prescindere dai problemi societari che ad ogni modo non stanno condizionando minimamente il rendimento della squadra. Ma come riferito da La Gazzetta dello Sport, un altro dettaglio sul futuro di Antonio Conte riguarda una clausola presente sul suo contratto con l’Inter. Una volta iniziata la terza stagione, infatti, al tecnico leccese verrà riconosciuto automaticamente un aumento con il nuovo ingaggio che salirà a 13,5 milioni di euro, in attesa di un eventuale rinnovo che a questo punto i tifosi interisti si augurano.

