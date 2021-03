Accadde Oggi – 6 Marzo 2007: botte da orbi a Valencia, l’Inter rimanda il sogno europeo

Una stagione fenomenale dal punto di vista del campionato quella 2006/07: l’Inter di Roberto Mancini straccia il torneo stabilendo anche il record dei punti per i tornei a 20 squadre e quello ancora imbattuto delle 17 vittorie consecutive.

Unica nota negativa è l’eliminazione dalla Champions League, arrivata come una doccia fredda a Valencia il 6 Marzo 2007: a risultare decisiva, in realtà, è la gara di andata a San Siro, quando nonostante una gara a senso unico gli ospiti riescono a strappare in extremis un 2-2 beffardo. Al ritorno i nerazzurri non riescono a scardinare la difesa iberica e il triplice fischio finale regala solo amarezza.

Amarezza accentuata ancora di più da ciò che succede appena arrivata la fine del match: una rissa clamorosa in cui a farne le spese è Burdisso, colpito al volto dal valenciano Navarro. Una lite che costa caro agli uomini di Mancini in termini di squalifiche, ma che non destabilizza il morale dello squadrone nerazzurro che, quattro giorni più tardi, si consolerà vincendo il derby contro un inedito Ronaldo rossonero.

TUTTI I FONDI IN CORSA PER L’INTER>>>