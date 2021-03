Scadenze Inter, la strategia di Suning: 55 milioni subito dagli sponsor. C’è il piano B

Niente paura, tutte le scadenze di fine marzo verranno rispettate. Parola di Suning. Anche il Corriere dello Sport conferma stamani l’impegno del colosso di Nanchino.

Le scadenze con l’Uefa di fine marzo, per ottenere la licenza e partecipare alla prossima Champions League, fanno meno paura e i debiti maturati nel 2020, in cui è compresa la rata da 10 milioni da versare nelle casse del Real Madrid per Hakimi, verranno onorati.

Come? Ci sono due strade da poter seguire: la famiglia Zhang punta ad avere i 55 milioni non ancora pagati dagli sponsor asiatici, in alternativa si opterà per un finanziamento soci e quindi un aumento di capitale.

