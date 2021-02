E’ Inter Mania, dai social alle tv: tutti sostengono Conte

Nonostante la società proprietaria dell’Inter non stia attraversando un bel periodo, la squadra nerazzurra sta riscuotendo un successo dietro l’altro in campo arrivando ad essere prima in classifica a 53 punti, a distanza di 4 punti dal Milan secondo in classifica. Il 2021 pare sia l’anno del Rinascimento Interista e, come riporta La Gazzetta dello Sport, i numeri in tv, sui social e per il merchandising sono in costante crescita.

La settimana che ha preceduto il derby si è aperta con l’appello dei tifosi a colorare la città di nerazzurro, ma ormai è un mondo travolto dalla passione e dalla marea interista. E oltre questo, c’è stata un’impennata di vendite sulle piattaforme e-commerce, milioni di follower sui social e un aumento degli ascolti televisivi. C’è la convinzione di scrivere un nuovo capitolo, anche se nessuno ha il coraggio di pronunciare la parola scudetto.

