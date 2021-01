Inter-Crotone, Conte (Inter Tv): “Vidal? Grande ingenuità la sua. Importante partire con il piede giusto”

Antonio Conte inizia col botto il 2021. La sua Inter batte 6-2 il Crotone, portandosi momentaneamente al primo posto in classifica in attesa del Milan, in campo nel pomeriggio contro il Benevento.

Al termine del match, il tecnico nerazzurro si è concesso ai microfoni di Inter Tv: “Serviva vincere e partire bene nel nuovo anno. C’è stata la difficoltà di andare sotto, poi siamo stati bravi a recuperare. C’è stata una grande ingenuità nell’episodio del rigore del 2-2, potevamo innervosirci ma siamo stati bravi nel secondo tempo a creare situazioni e ad essere precisi nelle conclusioni. Potevamo essere in vantaggio già a fine primo tempo, ma per demeriti nostri non ci siamo riusciti. Complimenti comunque al Crotone e a Stroppa per quello che stanno facendo”.

Otto vittorie di fila in campionato: “Sono 24 punti in classifica, questo è importante. Quando vinci con continuità, come stiamo facendo noi, aumenta l’autostima e la fiducia nei propri mezzi. Ma il gruppo sa qual è la squadra che dobbiamo seguire”.

Siamo LIVE ora su YouTube. Entra a commentare la partita con noi