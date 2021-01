Inter-Crotone, Conte in conferenza: “Dobbiamo concedere meno occasioni. Sensi? Non dimentichiamo cosa ha avuto”

Chi ben comincia è a metà dell’opera, diceva un vecchio proverbio. E ha cominciato bene il nuovo anno l’Inter, demolendo a San Siro il Crotone per 6-2 con Lautaro Martinez che ruba la scena a tutti realizzando una straordinaria tripletta (e mezza). Al termine del match il tecnico nerazzurro Antonio Conte ha analizzato il match in conferenza stampa. Le sue parole: “Continuare su questa strada sarebbe importante, produciamo tanto in fase offensiva e stiamo segnando tanti gol. Dispiace per i due gol concessi, uno su calcio da fermo dove ci hanno sorpresi con 7 uomini a saltare. Poi abbiamo concesso un rigore per una grossa ingenuità da parte nostra. Dobbiamo migliorare nel concedere meno occasioni agli avversari, si può lavorare.”

SENSI – “Stefano piano piano sta tornando ad essere Sensi, non dimentichiamo che ha avuto sistematicamente gli infortuni. E’ un giocatore che ci dà qualità, sono contento per lui e per i calciatori che sono entrati oggi, tutti con il piglio giusto. E’ la dimostrazione che abbiamo un gruppo compatto con tanta voglia.”

