UFFICIALE – Pellè saluta lo Shandong Luneng, ora è svincolato. Italia è più vicina? L’Inter studia l’affare

Dopo il susseguirsi di voci degli ultimi giorni, ora c’è anche l’ufficialità: Graziano Pellè saluta ufficialmente lo Shandong Luneng, squadra che milita nella massima divisione del campionato della Cina. Il club ed il giocatore non hanno prolungato il contratto che li legava fino a questa mattina. Questa potrebbe essere una buona notizia per l’Inter: il profilo dell’attaccante italiano è stato avvicinato ai colori nerazzurri già da qualche tempo, forte del rapporto che lega il calciatore stesso ed Antonio Conte, tecnico interista, nato durante l’esperienza in Nazionale dell’allenatore salentino. Ci sarà però da fare attenzione: su Pellè non ci sarebbe infatti solamente l’Inter, ma anche formazioni rivali come ad esempio la Juventus, alla ricerca anch’essa di una punta da aggiungere alla propria rosa.

