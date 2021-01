Inter-Crotone, segui l’incontro con noi: radiocronaca e live reaction in diretta

L’Inter torna in campo per la prima gara del nuovo anno: alle ore 12.30 i nerazzurri saranno di scena allo stadio Meazza contro il Crotone allenato da Stroppa, andando a caccia dell’ottava vittoria consecutiva in Serie A. Come sempre Passione Inter sarà in diretta dal pre-partita con le formazioni ufficiali, per poi seguire l’incontro e commentare le voci dei protagonisti dopo il fischio finale.

