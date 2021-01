Inter-Crotone, Lautaro (Sky): “Dedico la tripletta a mia figlia. Scudetto? E’ il nostro obiettivo”

Lautaro Martinez, dopo i 3 gol rifilati al Crotone nel primo match del 2021, si è concesso ai microfoni di Sky Sport per analizzare la partita: “Abbiamo affrontare una squadra ben allenata, abbiamo lavorato tanto in fase di non possesso perché loro palleggiano bene. Abbiamo accorciato gli spazi dietro, siamo molto contenti per questa vittoria”.

La prima tripletta: “E’ molto bello, lavoro sempre per la squadra. Quando poi segni 3 gol è molto emozionante, la dedico alla mia famiglia, alla mia fidanzata e alla mia bambina che sta per arrivare. Se l’Inter vince sono contento, poi se arriva il gol è meglio”.

Sogno scudetto: “E’ il nostro obiettivo, lavoriamo ogni giorno per essere lì. Siamo primi per un paio di ore, speriamo fino alla prossima settimana”.

