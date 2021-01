Inter-Crotone, per Conte il primo regalo del 2021: Sanchez, l’infortunio è alle spalle. Oggi ci sarà

Nonostante il Natale sia passato ormai da più di una settimana, sotto l’albero di Antonio Conte ecco il primo regalo del 2021. L’Inter ha infatti reso nota la formazione che affronterà oggi a San Siro il Crotone, match valido per la prima partita del nuovo anno del campionato di Serie A. Tra i nomi che figurano nella distinta c’è anche quello di Alexis Sanchez: il giocatore cileno aveva accusato un infortunio muscolare nelle ultime partite del 2020 ed era stato costretto a fermarsi, sottoponendosi ad un percorso di recupero che l’ha tenuto fuori dal campo. Oggi però il mister della Beneamata può sorridere perché Sanchez ha pienamente recuperato e sarà in panchina contro i calabresi. Un’arma in più per la seconda parte di stagione che, di certo, non dispiacerà a Conte.

Siamo LIVE ora su YouTube. Entra a commentare la partita con noi