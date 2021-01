Inter-Crotone, Gagliardini (Inter TV): “C’è entusiasmo, abbiamo grandi ambizioni per il 2021”

L’attesa è finita: l’Inter è pronta a tornare in campo per la prima sfida ufficiale dell’anno. I nerazzurri sono alla ricerca dell’ottava vittoria consecutiva in campionato, ma prima dovranno vedersela contro il Crotone a partire dalle 12.30. La squadra di Antonio Conte, che dopo qualche giorno di meritato riposto è tornata ad Appiano Gentile lo scorso martedì per riprendere gli allenamenti, ha potuto sfruttare questa mini sosta per recuperare al meglio la condizione fisica di alcuni calciatori che erano arrivati quasi stremati al termine del ciclo di dicembre.

Tra questi, nel pre-partita di San Siro ai microfoni di Inter TV, ecco le parole di Roberto Gagliardini: “C’è grande entusiasmo, abbiamo avuto qualche giorno di riposo e siamo ripartiti subito forte, siamo pronti per questa partita. Obiettivi per il 2021? Intanto giocarcela fino in fondo, dobbiamo ambire a fare qualcosa di diverso rispetto all’anno scorso. Crotone? E’ una partita difficile, un po’ come lo Spezia, entrambe hanno dimostrato di fare un bel calcio e non soffrire la pressione della Serie A”.

