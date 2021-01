GdS – Inter in ansia per il ginocchio di D’Ambrosio: in giornata gli esami

Sono ore di grande apprensione in casa Inter in attesa dell’esito degli esami strumentali cui Danilo D’Ambrosio verrà sottoposto in mattinata. Il difensore nerazzurro, entrato negli ultimi minuti di gioco al posto di Skriniar per aumentare il tasso di pericolosità della squadra sui calci da fermo, in un contrasto con Leris a tutta velocità ha poggiato male il ginocchio sinistro su un terreno di gioco in pessime condizioni, dando subito l’impressione di un movimento innaturale. Subito l’urlo di dolore e tanta paura, per un infortunio che rischia di tenerlo fuori per diversi mesi.

Come scritto questa mattina da La Gazzetta dello Sport, la speranza è che possa trattarsi di distorsione al ginocchio, perché il vero timore è che dietro il problema accusato si nasconda una lesione dei legamenti. In quel caso D’Ambrosio dovrebbe sottoporsi ad intervento chirurgico andando incontro ad un lunghissimo stop. Nella giornata odierna il calciatore verrà in ogni caso sottoposto ad esami strumentali, con la speranza che possa essere esclusa qualsiasi forma di lesione. Il difensore, prima alternativa al terzetto difensivo composto da Skriniar-de Vrij-Bastoni, è un calciatore prezioso per Antonio Conte.

