GdS – Gli Zhang non vogliono vendere l’Inter, ma c’è bisogno di nuovi soci

La famiglia Zhang rimane saldamente al timone dell’Inter. E’ questo quanto si evince dalle ultime informazioni circolate questa mattina sulle pagine de La Gazzetta dello Sport. E’ evidente che in questa dura fase dal punto di vista economico si stiano cercando nuovi soci per far fronte ad esigenze di liquidità. Il club nerazzurro, come la maggior parte delle società, sta soffrendo il drastico calo delle entrate che ha provocato la pandemia negli ultimi mesi e per questo motivo ha imposto l’austerity sul mercato di gennaio.

Uno dei primi interlocutori del club nerazzurro, disposto ad entrare in società prelevando quote di minoranza, sarebbe Bc Partners. Come anticipato ieri da Il Sole 24 Ore, si tratta di un fondo americano molto ricco, con sede a Milano per via di grandi operazioni avviate da decenni in Italia. Il gruppo Suning ha incaricato la Goldman Sachs ad occuparsi delle operazioni per la cessione di alcune quote dell’Inter, con l’obiettivo principale di rifinanziare un primo bond da 375 milioni di euro in scadenza nel 2022.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<