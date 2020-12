Darmian: “Milano casa mia, San Siro nel cuore: felice di essere tornato”. Poi Perisic racconta il suo Natale

Matteo Darmian e Ivan Perisic hanno parlato sul canale ufficiale dell’Inter, raccontando la loro vita in nerazzurro e soffermandosi sulle imminenti festività. Queste le parole del calciatore croato: “Per me Natale vuol dire passare del tempo con la famiglia, perché siamo fuori da casa tutto l’anno ed approfittiamo di questo tempo per stare con loro. Il 25 andiamo insieme in chiesa per pregare, è il periodo più bello dell’anno”.

Poi parla Darmian: “Milano la considero casa, qui sono nato e cresciuto: per me tornare a casa è bello e speciale. Di questa città ho a cuore San Siro, il castello Sforzesco ed il duomo”.

