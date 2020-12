SM – Buone notizie per Conte: Vidal e Brozovic a disposizione per Inter-Spezia

L’Inter è pronta a tornare a giocare in campionato a poche ore dalla vittoria di San Siro contro il Napoli, grazie al rigore trasformato da Romelu Lukaku. Nella gara contro i partenopei erano era assente Arturo Vidal, mentre Marcelo Brozovic aveva subito una botta al piede, ma i due centrocampisti – secondo quanto riportato da Sport Mediaset – dovrebbero tornare a disposizione di Conte per la sfida di domenica con lo Spezia.

Stando così le cose e con uno Stefano Sensi in netta crescita negli ultimi giorni a livello fisico, potrebbero riposare sia Nicolò Barella che Roberto Gagliardini, schierati svariate volte in questa stagione, sia in campionato che in Champions League. Se in attacco – a causa dell’infortunio di Sanchez – l’impiego della Lula sarà obbligato, potrebbero esserci dei cambi sia sulle fasce che in difesa: Darmian e Young dovrebbero riposare per Hakimi e Perisic, mentre davanti ad Handanovic potrebbero rivedersi Ranocchia e Kolarov per far rifiatare de Vrij e Bastoni.

