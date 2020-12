Inter, due partite consecutive su DAZN. Il momento ideale per abbonarsi

Le vittorie contro Sassuolo e Borussia Mönchengladbach hanno riportato l’entusiasmo a mille in casa Inter. In attesa della sfida contro lo Shakhtar che deciderà le sorti del cammino della squadra di Conte in Europa, Lukaku e compagni ospitano sabato sera a San Siro il Bologna.

L’Inter ha scalato posizioni in classifica e ora si trova al secondo posto alle spalle del Milan. Nelle prossime due partite, contro Bologna e Cagliari, Conte è chiamato a fare bottino pieno per continuare la propria corsa in campionato. Entrambi i match saranno disponibili in esclusiva solo su Dazn. Attiva ora il tuo abbonamento a DAZN e non perderti neanche una sfida.

Il programma delle partite in diretta su DAZN:

Sabato 5 dicembre, ore 20:45: Inter-Bologna

Domenica 13 dicembre, ore 12:30: Cagliari-Inter

