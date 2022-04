Inter, de Vrij non ci sarà con lo Spezia: cosa filtra per il derby di Coppa Italia

Il difensore olandese sarà risparmiato per la trasferta in Liguria

Nulla di preoccupante, come abbiamo ripetuto nelle ultime ore, ma è molto probabile che il centrale olandese venga risparmiato per Spezia-Inter in vista della semifinale di ritorno in Coppa Italia contro il Milan. L'obiettivo è quindi di averlo al top per martedì sera (ore 21.00).