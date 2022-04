Mercato – E se Perisic non rinnovasse? Ecco il piano B dell’Inter

Da Cambiaso a Kostic, l'Inter studia il piano B

Il piano A dell'Inter è quello di rinnovare il contratto in scadenza di Ivan Perisic. Come detto, però, c'è ancora distanza tra le richieste del giocatore e l'offerta del club nerazzurro. Perisic vorrebbe 5 milioni di euro per due anni, l'Inter propone 4 milioni di euro per un anno (più opzione per il secondo).