Inter-Parma, Conte stravolge ancora la difesa: cambia la posizione di De Vrij. E quel precedente contro l’Italia…

In questo avvio di stagione Antonio Conte ha dovuto sempre stravolgere la difesa tra infortuni e assenze legate al coronavirus. Contro il Parma, davanti a capitan Handanovic, potrebbe essere proposto un nuovo pacchetto difensivo davvero inedito.

Ranocchia al centro, Kolarov sul sinistra e De Vrij sul centrodestra. A sorprendere è soprattutto la posizione inusuale del difensore olandese, sempre schierato in posizione centrale. Come riportato dal Corriere dello Sport, in realtà De Vrij ha giocato in quella posizione con l’Olanda e con Van Dijk in mezzo, proprio contro l’Italia nel match dello scorso 14 ottobre a Bergamo.

