CM.com – Primi lampi di Agoumé con lo Spezia. L’Inter ha le idee chiare: la strategia per il futuro

Lucien Agoumé, centrocampista classe 2002 di proprietà dell’Inter passato in prestito allo Spezia nell’ultima finestra estiva di mercato, ha esordito in Serie A con la maglia del club ligure domenica scorsa contro il Parma.

90 minuti in campo e una partita super, tra cui un palo colpito, che ha fatto accendere ancora una volta i riflettori su di lui. Come riportato da Fabrizio Romano su calciomercato.com, l’Inter lo segue con particolare attenzione perché ci punta molto in vista del futuro.

La dirigenza nerazzurra ha già infatti un piano in mente per lui. Nel giro di una o due stagioni, Agoumé dovrà far parte della prima squadra. Per questo il suo percorso di crescita allo Spezia verrà monitorato nei minimi dettagli.

