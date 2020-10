Accadde oggi – 31 ottobre 1993: un super Sosa abbatte il Parma, tripletta e show a San Siro

Il 31 ottobre 1993 l’Inter di Osvaldo Bagnoli affronta il Parma di Nevio Scala a San Siro in una sfida valida per la decima giornata di Serie A: il match si conclude con la vittoria 3-2 per la Beneamata, grazie ad una splendida tripletta messa a segno da Ruben Sosa.

A sbloccare la gara è il Parma al 10′: Zola serve Grun che da fuori area fa partire un potente destro che non lascia scampo a Zenga e porta in vantaggio la squadra gialloblù. Passano solo 6′ e Ruben Sosa riesce a riportare il match in parità con un doppio colpo di testa: il primo si stampa sulla traversa, ma il numero 11 dell’Inter è rapido ad avventarsi sul pallone e a ribatterlo in rete. Al 34′ la squadra nerazzurra resta in 10: fallo di mano di Bergomi a centrocampo che interrompe un contropiede del Parma. Lo Zio è già ammonito e Collina non ha dubbi: doppio giallo e Bergomi è costretto a lasciare il campo, con l’Inter che si ritrova a dover giocare quasi un’ora in 10 uomini. A questo punto, però, sale in cattedra Sosa che al 37′ realizza una fantastica punizione, con un bolide che non lascia scampo a Bucci: vantaggio per i padroni di casa, con le squadre che vanno al riposo sul risultato di 2-1 per i nerazzurri.

Al 65′ del secondo tempo l’Inter riesce a trovare il gol del 3-1. Altra punizione calciata magistralmente da Sosa che colpisce la traversa, con il pallone che supera la linea: per la terna arbitrale non ci sono dubbi, il gol viene convalidato e la Beneamata si porta sul doppio vantaggio. Il Parma, però, non si arrende e al 77′ Lorenzo Minotti accorcia le distanze con uno splendido sinistro al volo da fuori area. Nel finale la squadra gialloblù va vicina al gol del 3-3: colpo di testa di Melli e grande parata di Zenga che salva il risultato. Alla fine l’Inter riesce a resistere in 10 contro 11 e batte 3-2 i gialloblù, grazie ad una strepitosa prestazione di Ruben Sosa che trascina la squadra al successo.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!