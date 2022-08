Lecce-Inter, Digitalbits presente sulla maglia: ecco a cosa lavora l’Inter

Digitalbits era regolarmente presente sulle maglie dell'Inter in occasione dell'esordio in campionato contro il Lecce. Le discussioni sul main sponsor continuano ma l'Inter - come scrive La Gazzetta dello Sport - conta comunque di riavere almeno una parte dei soldi dovuti (l'accordo era di 23 milioni di euro all'anno) per mandare avanti la partnership con l'azienda di criptovaluta.