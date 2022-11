Inter, Dimarco si riconferma padrone della fascia sinistra

In estate, sembrava quasi scontato che il sostituto di Perisic sarebbe stato Robin Gosens. Tuttavia, a causa anche delle difficoltà del tedesco, Dimarco si è conquistato il posto da titolare e ora non sembra volerlo più lasciare. Gol, assist e prestazioni offensive di altissimo livello gli hanno regalato la titolarità. In ogni caso, rimangono ancora dei dubbi sulle sue qualità difensive. In fase di non possesso deve sicuramente migliorare ancora, ma con partite come quelle di ieri sera è già un fattore per l'Inter.